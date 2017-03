Rita Ora launcht neue Dessous-Kollektion

Rita Ora launcht ihre neue ‘The Miami’-Unterwäsche-Kollektion von ‘Tezenis’.

Die Linie wird heute (3. März) veröffentlicht. Die 26-Jährige ist bereits seit dem Jahr 2015 das Gesicht der italienischen Marke.



Die neue BH-Kollektion besteht aus verspielter Spitze, die in Kontrast zu den bunten Körbchen steht. Die Reihe kommt in einer Variation von verschiedenen Farben, die von einer Vielfalt von Stadtlandschaften inspiriert sind. Die verschiedenen Farbtöne reichen von Magenta über Meer-, Himmels- und Königsblau bis hin zu klassischen Farben, wie Schwarz, Weiß und Nude-Rosa.



Die ‘Black Widow’-Künstlerin gibt an, sehr “aufgeregt” über den Launch zu sein. Zusammen mit einem kurzen Video der neuen Kampagne schreibt sie auf ihrem Instagram-Account: “Freue mich so für euch, meine neue @tezenisofficial Kollektion zu entdecken!!!” Außerdem sei die ‘Fifty Shades of Grey’-Darstellerin sehr dankbar für das kreative Team, mit dem sie zusammengearbeitet hat. “Ich liebe es, mit diesem Team zu arbeiten, sie unterstützen mich so sehr und sind so leidenschaftlich. Ich hätte mir kein besseres Team für dieses Projekt aussuchen können! Vielen Dank für eure große Unterstützung und ich freue mich darauf, wenn ihr es endlich am 3. März sehen könnt! In Liebe, Rita x.”



Die Musikerin sei schon immer ein Fan der Unterwäsche-Marke gewesen, wie sie bereits gegenüber ‘Harper’s Bazaar’ gestanden hatte: “Mir fällt es immer schwer, BHs zu finden, die mir passen. Zu einer bestimmten Zeit im Monat bin ich eine 34DD und sonst eine 34D. Ich benutze ‘Tezenis’-Produkte und ich genieße sie. Und ich sage das nicht, weil ich die Marke repräsentiere, sondern weil ich sie trage.”

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Zum Thema passendes Video