Kit Harington modelt für ‘Dolce und Gabbana’

Kit Harington wird das neue Gesicht von ‘Dolce und Gabbanas’ Parfüm-Kampagne.

Der 30-jährige Schauspieler ist zum Repräsentanten des neuen Herren-Dufts ‘The One’ des italienischen Modelabels ernannt worden und wird ab September auf den Werbebannern zu sehen sein. Mit einem Foto des dunkelhaarigen Frauenschwarms verkündete das Modehaus auf seinem Instagram-Account die neue Verpflichtung des ‘Game of Thrones’-Stars: “Der britische Schauspieler Kit Harington wird das neue Gesicht unserer Duft-Linie für Männer ab September 2017 sein.”



Die Gründer der Marke, Domenico Dolce und Stefano Gabbana, hatten den britischen Star zuvor als ideale Figur für ihre Marke gelobt. So sagten die kreativen Köpfe in einem Statement: “Kit Harington ist genau so, wie wir einen ‘Dolce & Gabana’-Mann sehen: jung, natürlich, charmant, charismatisch und eine Persönlichkeit mit vielen Charakterzügen.” Zudem hätten sie keine Konkurrenz für den schönen Schauspieler gefunden: “Es gibt keinen besseren Repräsentanten für ‘The One’.” Kit wird somit in die Fußstapfen seines Kollegen Matthew McConaughey treten, der zuvor Werbung für die Düfte der Marke gemacht hatte.



