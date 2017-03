Christopher Bailey ist lieber die Nummer Zwei

Christopher Bailey wollte nie seine eigene Fashion-Linie.

Der Chief Creative Officer von ‘Burberry’ gesteht, dass er immer froh war, nur die Nummer Zwei bei dem Fashion-Label zu sein. Der Modedesigner gab seine Position vor kurzem ab und ist aktuell Vorstandsvorsitzer der Marke. Der Modeliebhaber habe sich nie etwas auf seine Jobposition eingebildet.



“Du musst dein Ego zuhause lassen. Das war etwas, das mir sehr klar war – und ich habe nie danach gestrebt, meine eigene Marke zu besitzen. Ich war immer glücklicher als Nummer Zwei und wenn du für eine ikonische Traditionsmarke arbeitest, bist du Nummer Zwei, weil die Marke die Nummer Eins ist und immer bleiben wird”, erklärt er.



Der Fashion-Liebhaber verrät, dass er sich in gewisser Art und Weise noch immer gegenüber dem Gründer Thomas Burberry (1835-1926) verantwortlich fühlt: “Wenn ich mit Burberry reden könnte, würde ich sagen: ‘Ich hoffe, wir waren ok’ und er würde vielleicht sagen: ‘Ihr hättet besser sein können.'”



Bailey verspüre dieses Gefühl vor allem deswegen, weil es viel Courage erfordere, etwas aufzubauen, das den eigenen Namen trage: “Ich nehme diese Verantwortung sehr ernst, aber habe auch die innere Eingebung, dass ich mich um das Unternehmen kümmere, bis es an der Zeit ist, es an jemanden anderen abzugeben.”



Der 45-Jährige sei unglaublich loyal gegenüber dem Fashion-Haus und äußerst stolz auf seine Kreationen. Gegenüber ‘Harper’s Bazaar’ enthüllt der Designer, auch persönlich ‘Burberry’ von Kopf bis Fuß zu tragen.



