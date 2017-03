Rosie Huntington-Whiteley bringt Bademode raus

Rosie Huntington-Whiteley bringt im April eine Bademoden-Kollektion heraus.

Das Model möchte seine Unterwäsche-Linie ‘Rosie for Autograph’ von 2012 um eine Bademoden-Kollektion erweitern.



Auch diese Linie entsteht in Kooperation mit dem großen Einzelhandelsunternehmen ‘Marcs & Spencer’. Auf Instagram veröffentlichte die werdende Mutter zwei Bilder von sich in einem einarmigen Bikinioberteil. Darunter schreibt sie: “Ich freue mich so, verkünden zu dürfen, dass ‘Rosie for Autograph Swim’ im April 2017 herauskommt.” Auch ihre Unterwäsche-Linie erweitert sich um eine Frühling/Sommer-Kollektion 2017. Drei Bilder auf dem Profil der Verlobten von Jason Statham geben einen ersten Einblick in die ausgefallenen Teile der neuen Kollektion.



A propos Jason Statham: Ihr Liebster wird ja eigentlich als einer der taffsten Männer in Hollywood wahrgenommen. Doch Rosie Huntington-Whiteley entlarvte kürzlich den Mythos um den 49-Jährigen. Gegenüber ‘C Magazine’ offenbarte das Model die Wahrheit: “Jeder denkt, er ist ein taffer Muskelprotz. Für mich ist er ein sehr lustiger und komischer Mensch. Ich kenne eine ganz andere Seite von ihm. Er ist sehr verspielt.” Der ‘The Mechanic’-Star müsse zum Beispiel jeden Tag mit seinen Hunden skypen: “Es ist wie eine kleine Familie. Jeder kommt und sagt Hallo”. Das Paar genieße neben dem ganzen Glitzer und Glamour am liebsten die einfachen Dinge im Leben. Die Britin berichtete: “Wann auch immer Jason und ich Zeit miteinander verbringen, kochen wir zusammen Abendessen, gucken einen Film mit unseren Hunden oder sitzen einfach nur im Garten.”

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Zum Thema passendes Video