James Franco für ‘Zalando’

James Franco ist das Frühjahr-/Sommer-Gesicht von ‘Zalando’.

Der Schauspieler hat sich für die ‘It’s a Man Box’-Kampagne in einem Film des Online-Händlers gezeigt, in dem er durch Los Angeles streift. Darin erklärt er: “Jungs, ihr wollt gut aussehen. Beim Biertrinken. Beim Spiel. Bei der Arbeit. Darum ist die Man Box für dich. Deine Style-Entscheidungen. In einer Box. Für dich.”



Der Star ist laut des Marketing-Teams des Unternehmens die perfekte Wahl. Carsten Hendrich wird von ‘Vogue’ mit den folgenden Worten zitiert: “Der subtile Humor von James Franco entspricht dem Selbstverständnis der Zielgruppe und ermutigt sie, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen.” Franco fasst das Kaufverhalten von Männern in der Pressemitteilung folgendermaßen zusammen: “Wir mögen es nicht zu shoppen. Wir shoppen nicht. Wir entscheiden.”



Die Marke will nach ihrer ‘Schrei’-Kampagne für Frauen wohl beweisen, dass sie auch für das andere Geschlecht die perfekte Wahl ist. Ab dem 12. März sind die Stil-Inspirationen erhältlich. Franco selbst wird zudem bald wieder auf der Kinoleinwand zu bewundern sein. In ‘Alien: Covenant’ von Ridley Scott spielt er neben Filmgrößen wie Michael Fassbender und Danny McBride. Der Science-Fiction-Streifen läuft am 18. Mai an.

