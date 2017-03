Pharrell Williams ist als erster Mann in einer ‘Chanel’-Handtaschenwerbung zu sehen.

Der Musiker und Stil-Experte ist seit langer Zeit fester Bestandteil der von Karl Lagerfeld ausgesuchten ‘Chanel’-Familie. So ist er bereits für die Marke über den Laufsteg gelaufen und spielte in einem Kurzfilm mit. Nun landete er einen besonderen Coup: Er ist der erste Mann in einer Handtaschen-Kampagne. Der Musiker stellt eine Krokodilleder-Version der ‘Gabrielle’-Bag vor. Auch Kristen Stewart, Sara Delevingne und Caroline de Maigret werden in der Kampagne des französischen Luxus-Hauses zu sehen sein.



Lagerfeld möchte damit zeigen, dass die ‘Gabrielle’-Tasche nicht nur Frauensache ist. “Es ist nicht sehr feminin im Sinne von chichi”, so der Modezar. Williams erklärte laut ‘WWD’, dass der Rapper Notorious B.I.G seine Liebe zu High-End-Fashion entfacht habe: “Ich war so ein kleines nerdiges schwarzes Kind auf einem Skateboard. Am Anfang habe ich nicht wirklich etwas verstanden, wenn ich High-End-Fashion gesehen habe. Aber dann habe ich langsam aber sicher realisiert, dass das toll ist. Und auch wenn allgemein gilt, dass es für Frauen ist, habe ich gesehen, dass ich als Mann auch etwas davon tragen kann. Also habe ich mal eine Sonnenbrille hier oder eine Jacke da getragen.”

