Emilia Clarke wird das Gesicht der neuen ‘Dolce und Gabbana’-Duftlinie.

Die 30-jährige Schauspielerin wurde als neue Marken-Botschafterin des italienischen Fashion-Hauses angekündigt und wird das Gesicht des neuen ‘The One’-Damendufts.



Domenico Dolce und Stefano Gabbana bezeichnen die brünette Schönheit als eine perfekte Verkörperung der "’Dolce und Gabbana’-Frau". Die beiden kreativen Köpfe schwärmen über den ‘Ein ganzes halbes Jahr’-Star: "Emilia Clarke […] strahlt und ist lebendig. Ihre Persönlichkeit und ihre natürliche Schönheit spiegeln sich in dem neuen Duft der Kampagne wieder: verspielt, spontan und lebendig. Sie ist ‘The One’!"



Zusammen mit einem Foto von Emilia verkündet das Mode-Haus die Neuigkeiten über Instagram: "Die Emmy-nominierte Schauspielerin @emilia_clarke wird das neue Gesicht von ‘Dolce&Gabbanas’ ‘The One’-Duft, der im September 2017 heraus kommt. #DGBeauty #DGTheOne."



Das männliche Gegenstück zu dem ‘The One’-Duft wird von ‘Game of Thrones’-Star Kit Harington präsentiert werden. Der britische Schauspieler eigne sich in den Augen der beiden Mitbegründer ebenfalls perfekt für die Marke, da er "jung, natürlich charmant und charismatisch" sei sowie eine "reiche Persönlichkeit" habe. "Kit Harington ist exakt so, wie wir den ‘Dolce & Gabbana’-Mann sehen. […] Es könnte kein besseres Gesicht für den Herrenduft von ‘The One’ geben", schwärmen die Modeliebhaber.

