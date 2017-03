‘Chloé’ hat eine neue Kreativdirektorin

Natacha Ramsay-Levi wird in Clare Waight Kellers Fußstapfen bei ‘Chloé’ treten.

Im September wird die Designerin erstmals als Kreativdirektorin die neue Kollektion in Paris präsentieren. Seit im Januar bekannt wurde, dass Waight Keller das Haus verlässt, begannen wilde Spekulationen um ihre Nachfolge. Die ‘Louis Vuitton’-Mitarbeiterin und rechte Hand von Nicolas Ghesquière stand bereits in den Startlöchern, am Freitag bestätigte das Modehaus dann ganz offiziell, dass Ramsay-Levi die neue Kreativdirektorin wird und mit der Spring-/Summer-Kolletktion 2018 ihren Einstand feiert.



2002 begann sie ihre Karriere bei ‘Balenciaga’, damals schon unter Nicolas Ghesquière. Als dieser 2013 zu ‘Louis Vuitton’ wechselte, war sie bei ‘Hermès’ und ‘Acne’ tätig. Seit 2013 arbeitet sie bei ‘Louis Vuitton’ unter ihrem damaligen Chef. Keller soll unterdessen zu einem anderen Haus wechseln, laut ‘WWD’ zählen dazu ‘Burberry’ oder ‘Céline’. “Ich bin sehr stolz, in einem Haus zu arbeiten, das von einer Frau gegründet wurde, um Frauen einzukleiden. Ich möchte Mode kreieren, die die Persönlichkeit einer Frau steigert, Mode, die einen Charakter und eine Attitüde kreiert, ohne einen gewissen ‘Look’ aufzudrängen”, so Ramsay-Levi.



