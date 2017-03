Karlie Kloss hat sich endlich Ohrlöcher stechen lassen.

Die 24-Jährige präsentierte ihren neuen "doppelten Piercing" in den sozialen Netzwerken und gab zu, dass ihr neuer Körperschmuck schon ein ziemliches Ding für sie gewesen sei. Auf Instagram postete Karlie ein Video, in dem sie auf einen Spiegel in einem Piercingstudio zuläuft und ihre zwei neuen Ohrringe präsentiert, die nah beieinander von ihrem Ohrläppchen baumeln. In dem Clip sagt die schöne Blondine: "Okay, das ist gerade passiert. Ich habe mir einen doppelten Piercing stechen lassen. Das ist ein ziemliches Ding für mich."



Erst kürzlich hatte der ‘Victoria’s Secret’-Engel darüber gesprochen, dass Mode eigentlich nie einen großen Teil seines Lebens ausgemacht habe. Sie gestand im Interview mit der australischen ‘Elle': "Ich musste definitiv erst hineinwachsen. Zuallererst musste ich mehr über Mode lernen. Mode war nie wirklich Teil meines Lebens, bis ich angefangen habe, in der Industrie als Model zu arbeiten. Plötzlich wurden mir die Augen zu dieser komplett anderen Welt geöffnet […] Es gab hunderte und tausende von Jobs, die ich zuvor nie registriert hatte."



