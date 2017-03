Riccardo Tisci designt ‘Nikes’ Kult-Schuh neu.

Der Designer kollaborierte mit ‘NikeLab’, um zur Feier des 30-jährigen Marken-Jubiläums die ‘Air Max 97′ neu zu designen. Der Modeschöpfer hat die Sportschuhe alltagstauglich gemacht, da er glaubt, dass “Athleisurewear” im Moment der beliebteste Trend ist.



Im Interview mit ‘WWD’ spricht der kreative Kopf über seine Partnerschaft mit der Sportmarke sowie über seine neue Kreation: “Ich habe dem Schuh mehr Höhe gegeben. Ich glaube, es ist jetzt sehr viel mehr Streetstyle. Es ist eine neue Art von neuer Haltung, eine Haltung, die ich gerne in meiner Garderobe hätte.”



Der 42-Jährige arbeitet bereits seit dem Jahr 2014 mit der Marke zusammen und hat schon einige Styles für das Modehaus entworfen. Die Liebe zum Designen von Schuhen rühre vor allem von dem kulturellen Hintergrund des Fashion-Liebhabers. “Schuhe hatten einen großen Einfluss und Effekt auf die italienische Kultur. Für mich sind die Schuhe klassisch, aber nicht klassisch in einem langweiligen Sinn. Eher in dem Sinne klassisch, wie wenn du in Rom hochguckst und die ganze Architektur und Skulpturen siehst”, erklärt Tisci.



Die neuen Designs können am ‘Air Max Day’ am 26. März für rund 190 Euro erworben werden.

