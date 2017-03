Kristen Stewart ist Sneaker-süchtig

Kristen Stewart kann nicht genug von Sneakern bekommen.

Die Schauspielerin hat nach eigenen Angaben extrem viele Turnschuhe.



Gegenüber der Zeitung ‘Metro’ gesteht die 26-Jährige: “Ich habe wahnsinnig viele Sneaker. Ich bin besessen von Sneakern.” Was ihr Styling betrifft, lasse sich die Ex von Robert Pattinson nicht reinreden: “Ich arbeite offen mit meiner Stylistin zusammen und bin involviert. Ich werde nicht im Entferntesten einfach von jemandem eingekleidet. Sie kennt mich seit so vielen Jahren. Ich arbeite mit ihr, seitdem ich 13 Jahre alt bin. Sie kann herausarbeiten, wer ich bin und verkleidet mich nicht.” Teile, die ihr an Film-Sets geliehen werden, wolle sie manchmal am liebsten behalten: “All die Sachen die wir tragen, werden uns geliehen. Ich versuche, kleine Teile zu behalten, wenn ich das Gefühl habe, sie gehören mir. Ich habe nicht so viel Kram.”



Kristen Stewart ist Teil der ‘Chanel’-Kampagne für die neue ‘Gabrielle’-Handtasche. Über die Modebranche sagt sie: “Es ist nichts falsch daran, Schönheit und Ästhetik zu würdigen. Es ist Kunst, wenn Leute sich aus aufrichtigen Gründen für Mode begeistern. Leute, die sich von der Möglichkeit, Aufmerksamkeit und Bekanntheit zu generieren, angezogen fühlen, sind egoistisch. Das ist echt selbstsüchtig und nicht im Ansatz schön.”

