Tyra Banks ist zurück bei ‘America’s Next Top Model’!

Tyra Banks kehrt zu ‘America’s Next Top Model’ zurück.

Erst im vergangenen Jahr hatte die 43-Jährige angekündigt, dass sie als Moderatorin von der Show zurücktreten werde. Nun, nachdem die 23. Staffel ausgestrahlt wurde, bei der sie als Produktionsleiterin beteiligt war, scheint es so, als würde es sie wieder vor die Kamera ziehen. So schrieb die Schönheit auf Twitter: “Ich habe mein ‘ANTM’-Baby so sehr vermisst. Mama ist zurück!” Besonders Rita Ora, die in den vergangenen Folgen bei der Show mitwirkte, lobte sie in ihrem Post: “Miss Rita Ora, du bist eine wahre Geschäftsfrau! Danke für all das Wunderbare, das du zu ‘ANTM’ beigesteuert hast.” Obwohl die 26-Jährige nun nicht mehr bei der Show mitwirken wird, schien sie darüber nicht allzu traurig zu sein, wie sie bei Twitter zum Ausdruck brachte: “Danke, Tyra, es war mir eine Ehre, bei deiner Show dabei zu sein. Bitte heißt alle Tyra willkommen! Ich liebe euch alle und kann es nicht erwarten, euch bald meine neue Musik zu zeigen.”



Nach der Verkündung der Neuigkeit verfasste Banks ein Statement, in dem sie ihre Rückkehr begründete: “Ich bin überwältigt, wie intensiv unsere Fan-Base ist. Wegen eurer Zuneigung habe ich mich dazu entschieden, meinem Herzen zu folgen. Nach langem Nachdenken habe ich realisiert, dass das Arbeiten hinter der Kamera für mich nicht reicht.” Auch ihr Kollege Ken Mok freut sich auf die Rückkehr seiner Freundin: “Tyra war schon immer die Seele dieser Sendung und ihre Abwesenheit tat unseren loyalen Fans sehr weh, die ihre Königin vermisst haben. Wir wollen uns bei Rita Ora bedanken, die ein toller Partner und totaler Profi war. Ihre Leidenschaft und Kreativität waren wundervoll für ‘ANTM’.”



