So wird man lästige Haare los!

Promi-Umfrage am Rande der Berlin Fashion Week. Was tut man gegen lästige Körperhaare? Welche Pannen gib’s bei der Haarentfernung? Welche Methoden funktionieren am besten und ohne Schmerzen? Bei der Beauty- und Fashionlounge haben wir bei Prominenten wie Maren Gilzer, Katy Karrenbauer, Nova Meierhenrich oder Dany Michalski nachgefragt. Rasieren, Waxen oder Epilieren ist zwar weit verbreitet, doch passieren hierbei oft Pannen, die man auf keinen Fall gebrauchen kann.

Die VIPs konnten sich am Stand von Silk’n über die absolut schmerzfreie und sichere Haarentfernung informieren. Mittlerweile gibt es einige sehr gute Geräte für den Heimgebrauch, die mit speziellen Lichtimpulsen dem haarigen Problem ein Ende bereiten. Das Prinzip funktioniert in allen Körperregionen und für alle Haut- und Haartypen. So macht der Sommer haarfrei doppelt Spaß.

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!