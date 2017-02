Future hat versprochen, dass sein neues Album "sehr persönlich" ist.

Nur eine Woche nach der Veröffentlichung seines Albums ‘Future’ bringt der Rapper eine zweite Platte mit dem Titel ‘HNDRXX’ auf den Markt. In der ‘Beats 1′-Radiosendung offenbarte der Musiker, dass das neue Album so "ehrlich" wie noch nie sei.



"’HNDRXX’ ist sehr persönlich. Das ist das wahre ‘Honest’-Album, bei dem ich ehrlich hätte sein müssen. Ich glaube, ‘HNDRXX’ ist viel persönlicher", erklärte er. "Als ich das ‘Honest’-Album [im Jahr 2014] machte, habe ich einfach nur den Titel benutzt, ohne wirklich ehrlich zu sein in der Musik. [‘HNDRXX’ dagegen] ist es. Das bin ich, wie ich mich öffne und alles heraus lasse, damit ich manches einfach hinter mir lassen kann und nicht mehr über manche Dinge reden muss." Der Song ‘My Collection’ könne nach Angaben des Künstlers allerdings mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen, als ihm lieb ist.



Besonders stolz ist der Star auf die Tatsache, dass er gleich zwei Alben so kurz hintereinander veröffentlicht hat und dass seine Fans so viel neues Material von ihm zu hören bekommen. "Es ist eine besondere Zeit für mich und die Musik. Ich bin froh, dass ich die Chance hatte zu warten und dann alles zu veröffentlichen. Wie wir es gemacht haben und die Sache geplant haben – dass ich in der Lage war [meinen Fans] den zweiten Teil ‘HNDRXX’ zum Album ‘Future’ zu geben -, war spektakulär. Ich freue mich für meine Fans."

