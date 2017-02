Ed Sheeran hat Lust auf Rihanna

Ed Sheeran will mit Rihanna zusammenarbeiten.

Der 26-Jährige hatte mit ‘Shape of You’ gerade erst einen Nummer-1-Hit. Jetzt verriet der Musiker: "Ich habe Rihanna seit ‘Pom de Replay’ geliebt und ich will, dass sie ‘Shape of You’ covert. Sie kann [den Song] einfach haben. Sie kann ihn von mir nehmen." Darauf machte DJ Clara Amfo von ‘BBC Radio 1′ den Vorschlag, dass die beiden einen Remix machen sollten. Ed zeigte sich begeistert: "Liebend gerne. Ich finde, dass sie toll ist…" Der ‘Castle on the Hill’-Hitmacher fragte danach die Moderatorin nach den weiteren Gästen: "Kommen Jedward später? Ich bin da richtig begeistert. Sie haben zusammen ein Handy und wenn ich am Telefon war, schrieben sie mir Textnachrichten, in denen sie sich selbst unterbrachen und so was wie ‘Nein, John. Er will nicht mit dir sprechen.’ schrieben." Als Amfo später ankündigte, dass Ed fünf Songs singen werde – darunter ein Cover von ‘Touch’ von Little Mix – , erklärte sie, dass das Pop-Duo den Sänger nicht musikalisch begleiten werden. Der Musiker meinte daraufhin jedoch: "Könnt ihr euch das vorstellen? Das wäre ziemlich cool – Jed Sheeran."



Der Star ist jedoch nicht nur begeistert von Rihanna und Jedward, denn er verriet: "Kann ich sagen, dass das einzige Konzert, zu dem ich letztes Jahr gegangen bin, in Milan war? Ich bin ein Little Mix-Fangirl. Wer ist denn nicht insgeheim ein Little Mixer? Ich treffe nur selten Jungs, die Little Mix nicht mögen. Sie haben einfach einen Hit nach dem anderen. Es gibt keinen Song, bei dem ich nicht denke: ‘Oh, das wird jetzt einen Monat in meinem Kopf sein.’"



