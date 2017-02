Die Beatles stehen wieder zusammen im Studio!

Paul McCartney und Ringo Starr machen wieder zusammen Musik.

Beatles-Fans, aufgepasst: Die zwei letzten noch lebenden Mitglieder der "Fab Four" haben sich am Sonntag (19. Februar) getroffen, um gemeinsam Musik für Starrs neues Album aufzunehmen. Auf Twitter postete der ehemalige Drummer der Beatles ein Bild mit seinem ehemaligen Bandkollegen und schrieb dazu: "Danke dafür, dass du gekommen bist und großartigen Bass gespielt hast. Ich liebe dich, Mann – Frieden und Liebe."



Auf einem weiteren Selfie grinsen McCartney und Starr gemeinsam mit ihrem Musikerfreund Joe Walsh in die Kamera. "Und guckt mal, Joe W. ist gekommen, um zu spielen. Was ich für einen Tag erlebe", schwärmte Starr auf seinem Account. Auch Bruce Sugar, der bereits für die letzten Alben mit dem Künstler zusammengearbeitet hatte, teilte ein Bild mit den zwei Musik-Legenden und meinte, einen "magischen Tag im Studio mit den zweien" erlebt zu haben.



Zuletzt hatten die Beatles-Rocker gemeinsam für Starrs Platte ‘Y Not’ im Studio gestanden. Für den Song ‘Peace Dream’ spielte McCartney Bass und für ‘Walk With You’ steuerte er den Gesang bei. Das war jedoch bereits 2010. Höchste Zeit also, dass es die beiden wieder gemeinsam musikalisch krachen lassen!

