Wie würden Kings of Leon ihren Kindern den Song ‘Sex on Fire’ erklären?

Dieser Frage mussten sich die beiden Bandmitglieder Caleb und Nathan Followill am Donnerstag (23. Februar) in der ‘Radio X’s Gordon Smart Show’ stellen.



Der Schlagzeuger der Gruppe, der die vierjährige Tochter Violet hat, hatte jedoch eine ganz plausible Erklärung parat: "Es heißt ‘Socks on Fire’. Onkel Calebs Socken haben eines Nachts Feuer gefangen, als ich sie zum Trocknen auf die Heizung gelegt habe."



Stellt sich nur die Frage, wie lange diese Erklärung glaubwürdig bleibt. Denn langsam sei seine Tochter in einem Alter, wo sie verstehe, dass ihr Papa ein Rockstar sei: "Sie hat dieses Buch mit dem Titel ‘Mein Vater war mal ein Rockstar’ […] und langsam begreift sie, dass wir ein anderes Leben leben als die meisten Menschen."



Außerdem erkenne seine Tochter die Band im Radio. "Sie kennt Kings of Leon. Sie sagt immer: ‘Oh, da singt Onkel Caleb und da ist Daddy am Schlagzeug.’ Sie ist mittlerweile in dem Alter, wo sie wie ein Schwamm alles aufsaugt und ihr Geist anfängt, die Vier-Buchstaben-Wörter zu benutzten, die sie sich – sicher nicht von mir, sondern von ihrer Mutter aus New Jersey – abgeguckt hat", gab der Musiker schmunzelnd zu.



Sein Bruder und Band-Frontsänger Caleb, der gemeinsam mit Topmodel Lily Aldridge die vierjährige Tochter Dixie großzieht, hat da eine ganz andere Sorge. "Ich glaube, der Song ist noch unser kleinstes Problem. Wir haben mit viel schlimmeren Sachen als ‘Sex on Fire’ zu kämpfen. Sie werden nie ‘Taper Jean Girl’ hören. Niemals", kündigte er an.

