Liam Gallagher bei Rock am Ring

Liam Gallagher wird bei ‘Rock am Ring’ performen.

Der Sänger gesellt sich damit unter die 45 Bands, die nun zusätzlich zum Line-Up verkündet wurden. Darunter befinden sich außerdem Sum 41, Jake Bugg, Rival Sons, Machine Gun Kelly, Schnipo Schranke, Egotronic, Simple Plan, Gojira oder The Living End.



Das beliebte Musikfestival kehrt nach zwei Jahren Abwesenheit wieder an seine ursprüngliche Austragungsstätte zurück. Der Flugplatz Mendig, auf dem das Open Air Festival in den vergangenen beiden Jahren stattgefunden hatte, sei nicht mehr haltbar gewesen. Trotz Rekord bei der Anzahl der Besucher, habe sich das Event nicht mehr gerechnet. Auflagen in Sachen Umwelt-, Arten- und Gewässerschutz machten Investitionen in Millionenhöhe erforderlich, ohne auf Dauer die Genehmigung des Festivals zu gewährleisten. Dies sollen nur einige der Kriterien gewesen sein, ‘Rock am Ring’ wieder an seine ursprüngliche Austragungsstätte auf dem Nürburgring zurückkehren zu lassen. Das Gelände rund um die Rennstrecke sei eine Veranstaltungsstätte, die mit klaren und überschaubaren Auflagen genehmigt ist. Headliner sind die ‘Toten Hosen’, ‘System Of A Down’ und ‘Rammstein’.



Line-Up:



187 STRASSENBANDE

AIRBOURNE

ALTER BRIDGE

ANNENMAYKANTEREIT

AS LIONS

BASEMENT

BASTILLE

BEARTOOTH

BEATSTEAKS

BEGINNER

BONAPARTE

BONEZ MC & RAF CAMORA

BROILERS

CHEFBOSS

CLUTCH

CODE ORANGE

CRYSTAL FIGHTERS

DAT ADAM

DEAD!

DIE TOTEN HOSEN

DONOTS

EGOTRONIC

FEINE SAHNE FISCHFILET

FIVE FINGER DEATH PUNCH

FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES

GENETIKK

GOJIRA

GREYWIND

HENNING WEHLAND

IN FLAMES

JAKE BUGG

KAISER FRANZ JOSEF

KRAFTKLUB

LIAM GALLAGHER

LOWER THAN ATLANTIS

MACHINE GUN KELLY

MACKLEMORE & RYAN LEWIS

MARTERIA

ME AND THAT MAN

MOTIONLESS IN WHITE

NIMO

NOTHING MORE

OKTA LOGUE

PERTURBATOR

PIERCE THE VEIL

PROPHETS OF RAGE

RAG´N´BONE MAN

RAMMSTEIN

RAZZ

RED SUN RISING

RIVAL SONS

SCHMUTZKI

SCHNIPO SCHRANKE

SHVPES

SIMPLE PLAN

SKINDRED

SLAVES

SLEEPING WITH SIRENS

SUICIDE SILENCE

SUM 41

SYSTEM OF A DOWN

THE LIVING END

WELSHLY ARMS

WIRTZ



