Andrea Berg zieht Bilanz zum Tour-Ende

Andrea Berg beendet ihre ‘Seelenbeben’-Tour und zieht Bilanz.

Die Konzertreihe geht nach 102 Tagen zu Ende. Gleich zwei Mal zog sich die Sängerin Verletzungen zu.



Bereits bei der Generalprobe im Juli vergangenen Jahres zog sich die 51-Jährige bei einem Pyrotechnik-Unfall Brandverletzungen dritten Grades an der Schulter zu. Nur wenige Monate später verletzte sie sich am Fuß. Konzerte ließ sie deshalb jedoch nicht ausfallen. Ihren Brandverband habe sie unter ihrem Kostüm verstecken können. Auf High Heels musste sie jedoch ab und an verzichten. Der ‘Bild’-Zeitung gestand der ‘Du hast mich tausendmal belogen’-Star: "Dass es mich gleich zweimal so schlimm erwischt, war nicht schön." Die Liebe ihrer Fans habe sie jedoch die Schmerzen vergessen lassen: "Die Fans zaubern einem mit ihrer Zuwendung die Wehwehchen weg." Ob sich die Sängerin jetzt erst mal eine Pause gönnt, verriet sie nicht.



In der Olympiahalle in München habe es ihr besonders gut gefallen. Anfang Februar erklärte sie der Zeitung: "Ich bin sehr gerne in München, das sind immer sehr schöne und herzliche Begegnungen mit den Menschen. Gerade die Münchner drehen richtig auf und können gut feiern." Mit den Bayern könne sie sich gut identifizieren: "Die Münchner verstehen meine Mentalität. Durch die Nähe zu den Bergen empfinde ich die Bayern als sehr einfühlsame, naturverbundene und emotionale Menschen. Das passt sehr gut zu dem, was ich fühle."

