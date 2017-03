John Legend spricht darüber, wie sich seine Musik in den letzten Jahren verändert habe.

Das Leben des ‘All of Me’-Sängers erfuhr durch seine Heirat mit Chrissy Teigen und der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Luna (10 Monate) eine starke Wende. Dies hatte wohl auch Einfluss auf seine Songs. Der 38-Jährige gesteht: “Ich bin in den letzten zwölf Jahren ziemlich gewachsen und habe viel erlebt. Zu heiraten und ein Kind zu bekommen, haben mir auch neue Perspektiven und Tiefen aufgezeigt über die Themen, über die ich singe.” Nun erkenne der Künstler nämlich viel mehr Facetten im Leben, die er zuvor nicht wahrgenommen habe.



Seit seinem Debütalbum ‘Get Lifted’ aus dem Jahr 2004 sei viel passiert. Seine neue Platte ‘Darkness and Light’ würde deshalb auch ganz anders klingen. “Ich denke, meine Gefühle haben jetzt einfach mehr Tiefe, weil mir jetzt alles mehr bedeutet, seit ich eine Frau und eine Tochter habe.” Auch seine Gedanken würden sich nun um andere Dinge drehen. “Ich denke jetzt philosophischer und denke mehr über das Leben und den Tod nach. Davor habe ich über meine Ambitionen gesungen, Geld zu machen, Mädchen zu bekommen und Spaß zu haben.” Im Gespräch mit dem ‘Fault’-Magazin bezeichnet der Star sein früheres Selbst als “selbstsüchtig”. Heute habe er eine bessere Perspektive und wisse, was im Leben wirklich zähle.

