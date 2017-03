Lil’Kim’s neues Album soll definitiv dieses Jahr veröffentlicht werden.

Schließlich hatte die 42-jährige Rapperin ihr letztes Album ‘The Naked Truth’ im Jahr 2005 herausgebracht und seitdem war es still um sie. Ein genaues Datum für die fünfte Platte ‘Black Widow’ ist allerdings noch nicht bekannt, da die Musikerin noch immer an verschiedenen Kollaborationen mit anderen Künstlern arbeitet.



“Ich habe kein bestimmtes Datum, aber es wird definitiv dieses Jahr erscheinen. Ich habe ein paar Leute mit denen ich an meinem neuen Album arbeiten möchte. Ich werde euch nicht verraten wer, (…) ich muss die Leute noch zusammenbekommen.” Dass das manchmal schwierig sein kann, erklärt sie dem Magazin ‘Billaboard’ wie folgt: “Es ist gar nicht so einfach, da ich viel reise, auftrete und Musik mache. Dazu habe ich dann auch noch mein Baby, also muss ich alles unter einen Hut bekommen. Aber ich bekomme das hin.”



Die ‘How Many Licks’-Hitmacherin gibt auch an, dass sich ihre Musik nicht dadurch verändern würde, dass sie jetzt Mutter ist: “Es verändert dich nicht, aber es ändert deinen Arbeitsalltag. Davor konnte ich so lange wie ich wollte im Studio bleiben und niemanden hat es gestört.” Doch jetzt ist die Künstlerin zusammen mit Rapper Mr. Papers Eltern einer zwei Jahre alten Tochter Royal Reign. Trotzdem will die Powerfrau musikalisch ganz die Alte bleiben. “Ich werde jetzt auf keinen Fall zu einer Gospel-Rapperin.”

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Zum Thema passendes Video