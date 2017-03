Lorde meldet sich mit neuer Single zurück

Lorde veröffentlicht nach zwei Jahre eine neue Single.

Die ‘Royal’-Hitmacherin verkündete auf Twitter, dass sie heute ihre neue Single ‘Green Light’ veröffentlichen wird. “Ich bin so stolz auf diesen Song. Er ist sehr anders, ein bisschen unerwartet”, berichtete sie. “Er ist komplex, witzig, traurig und fröhlich und er bringt dich zum TANZEN…es ist das erste Kapitel einer Geschichte die ich euch erzählen werde, die Geschichte meiner zwei letzten wilden, leuchtenden Jahre in meinem Leben. Da fangen wir an.” Doch damit nicht genug: Die Künstlerin veröffentlicht zusammen mit der neuen Single auch gleich ein Musikvideo zu dem neuen Track. Dieser wurde von Grant Singer produziert.



Die 20-jährige Sängerin hatte zuvor bereits kräftig die Werbetrommel gerührt. Sie verteilte Hinweise in ihrer Heimatstadt Auckland, um den Namen ihrer neuen Single zu enthüllen. Mithilfe von Kunstinstallationen in verschiedenen Stadtteilen machte die Musikerin auf sich aufmerksam. Die Installationen bestanden aus einem Auto, das in grünen Flammen aufging und auf den Fenstern die Worte “Ich trage mein Make-up in Autos von anderen Leuten auf” geschrieben hatte. Währenddessen wurde der Name der neuen Single mit einem kurzen Teaser an die Wand der Stadthalle projiziert.



Via Facebook bezeichnete Lorde ihre neue Musik als unwiderstehliche Droge: “Pures Heroin zu schreiben ist meine Art, die goldenen Teenager-Jahre zu verehren, sie für immer zu beleuchten, damit ein Teil von mir nie stirbt und diese Platte – ja, diese Platte ist darüber, was als nächstes kommt.”

