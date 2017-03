Schon jetzt Nummer eins in 90 Ländern!

Ed Sheerans neues Album hat wie eine Bombe eingeschlagen. Insgesamt drei Jahre lang mussten seine Fans auf neues Musikmaterial des Sängers warten. Heute hat er endlich seine neue Platte ‘Divide’ veröffentlicht. Und innerhalb kürzester Zeit kletterte das Album auf Platz eins der Download- und Streamingcharts weltweit. Der Erfolg des Künstlers zieht sich bereits jetzt in über 90 Länder, Tendenz steigend. Da dürfte es bald nur noch so an Auszeichnungen für den Briten hageln…



