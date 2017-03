Liam Gallagher verrät Albumtitel

Liam Gallaghers neues Album heißt ‘As You Were’.

Das verkündete der Musiker höchst selbst auf Twitter und schrieb: "An alle Hater da draußen und ich weiß, dass es nur einen gibt, der den selben Namen trägt wie ich. Mein neues Album heißt AS YOU WERE LG x." Die Platte ist das Solo-Debüt des ehemaligen Oasis-Mitglieds, das Erscheinungsdatum lässt der Haudegen noch offen. Der 44-jährige Rocker verkündete im Februar bereits auf Twitter, dass seine erste Solo-Platte besser werde als alles, was sein verhasster Bruder je mit seinem ‘High Flying Birds’-Solo-Projekt produziert habe. "Ich freue mich schon, meine neuen Tracks zu hören, ihr ganzen NGHFB-Fans [Noel Gallaghers High Flying Birds-Fans] werdet nicht davor wegrennen können oder sterben ha ha…", schrieb er.



Im ‘Q Magazine’ erklärte er zudem wenig bescheiden: "Die Melodien sind der Hammer, und die Texte sind unglaublich witzig. Es klingt sehr gut. Ihr werdet euch nicht am Kinn kratzen! Es ist nicht Pink Floyd oder Radiohead, sondern Kinn-raus-Musik." Gemeinsam mit Richard Ashcroft von ‘The Verve’ wird der Brite in diesem Jahr vom 2. bis 4. Juni bei ‘Rock am Ring’ und ‘Rock im Park’ auftreten.





