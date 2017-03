Sie sind zurück! Mit über 20 Millionen verkauften Tonträgern, unzähligen Gold- und Platinawards, über 50 Auszeichnungen wie ECHO, Bambi, Goldene Kamera oder Goldene Europa und Live-Rekorden in ganz Europa, Amerika sowie Asien, gehören sie zu den erfolgreichsten irischen Bands aller Zeiten. Ihre Geschichte ist filmreif: Sie waren Straßenmusiker, lebten in alten Bussen, für einige Jahre sogar auf einem Boot, bis sie 1994 den Durchbruch schafften und legendäre Shows mit bis zu 250.000 Besuchern spielten.

Im November 2016, als feststand, dass THE KELLY FAMILY im Mai 2017 ein Konzert in der Dortmunder Westfalenhalle geben würden, waren die Karten nach Bekanntwerden schon nach 18 Minuten ausverkauft und auch die Tickets für die zwei Zusatzkonzerte waren innerhalb von Stunden vergriffen. Angelo Kelly erinnert sich: „Dass die Konzerte so schnell ausverkauft waren, hat uns umgehauen. Wir haben erst dadurch wirklich begriffen, wie wichtig es für viele Menschen ist, dass wir wieder zusammen Musik machen. Wir fanden dann, dass es schön wäre, die Reunion auch in Form eines Albums festzuhalten. Die Idee war, die wichtigen Songs unserer Bandgeschichte neu zu recorden und ihnen einen frischen Sound und frische Energie zu verleihen“.

Spätestens jetzt stand fest: Hier kündigt sich das wichtigste Comeback des Jahres an! 2017 feiern sie nun am 24. März 2017 das ersehnte Comeback mit einem ganz besonderen Album: “WE GOT LOVE”. Auf dem Album sind 14 Kelly Klassiker neu aufgenommen worden. Zudem sind vier komplett neue Songs, sowie eine neu aufgenommene Coverversion von „Stand By Me“ auf einer Deluxe Version des “WE GOT LOVE” Albums zu hören.

Als erster Vorgeschmack auf das kommende Album wird am 10. März mit “NANANA” die erste Single ausgekoppelt. Der Song ist ein Kelly Klassiker im neuen Gewand. John und Kathy Kelly bringt die neue Version regelrecht zum Schwärmen: “Das Lied ist fantastisch und trifft für uns den Zeitgeist perfekt. Der Song ist ‘Jimmy pur’ – seine Stimme hat sich noch mal so toll entwickelt. ‘NANANA’ ist ein authentisches erstes Lebenszeichen aus ‘WE GOT LOVE’ und wir freuen uns sehr, die neu arrangierten Songs bei den Shows im Mai auch live spielen zu können.” Gewaltige Vorfreude war auch den Fans beim Videodreh in Berlin anzumerken. Bei den Klängen von “NANANA”, einer mitreißenden Pop/Rockhymne mit treibenden Drums, jubilierenden Gitarrenriffs und weltumspannenden Chören, die von unbändiger, unerschütterlicher Liebe erzählt, war es direkt wieder da, das einzigartige Kelly-Feeling. Wenn THE KELLY FAMILY auf der Bühne steht, wird gesungen, gefeiert und unbeschwert Musik genossen. Die drei Konzerte sind übrigens schon AUSVERKAUFT!

TOURTERMINE:

19.05.2017 Dortmund Westfalenhalle

20.05.2017 Dortmund Westfalenhalle

21.05.2017 Dortmund Westfalenhalle

Foto(s): © Helen Sobiralski/Universal Music

