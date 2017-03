Das neue Album ‘Melodrama’ von Lorde wird am 16. Juni in den Läden stehen.

Die 20-jährige Sängerin hat in den sozialen Netzwerken angekündigt, dass ihre lang erwartete LP in etwa drei Monaten fertiggestellt sein wird. Gleichzeitig veröffentlichte sie den neuen Song ‘Liability’. In einer Serie von Tweets schrieb Lorde: “Oh und übrigens, ‘Melodrama’ hat ein offizielles Veröffentlichungsdatum: 16. Juni. Ihr könnt es bereits vorbestellen. Ich wollte euch einen neuen Song von ‘Melodrama’ geben, ein neues Kapitel der Geschichte – das ist ‘Liability’.”



Erst kürzlich sprach die Neuseeländerin darüber, dass ihr Hit ‘Green Light’ sich um ihren “größten Herzschmerz” drehe. Sie erklärte im Interview mit ‘Apple Beats 1 Radio': ” “In dem Song geht es tatsächlich um Herzschmerz und es ist nichts, über was ich sonst schreibe. Deshalb war es auch nicht wirklich einfach für mich. Der Song handelt von den Momenten, die eintreten, sobald sich dein Leben ändert und von den bescheuerten Dingen, von denen du dich angezogen fühlst. Das Lied hört sich tatsächlich sehr fröhlich an, aber der Text ist offensichtlich sehr intensiv. Ich hab mich wirklich gefragt, wie es sich so fröhlich anhören konnte. Aber dann ist mir aufgefallen, dass es einfach von diesem betrunkenen Mädchen handelt, dass beim Tanzen auf der Party wegen ihrem Freund weint. Es handelt von dem Abend, bevor das Mädchen am nächsten Tag anfängt, ihr Leben neu aufzubauen. Und der Song ist für mich.”



