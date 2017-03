Die Eagles planen eine Reunion für zwei Festivals.

Nach dem schockierenden Tod von Glenn Frey im Januar 2016 hatte die Rockband zunächst bekannt gegeben, dass sie nicht wieder gemeinsam auf der Bühne stehen werden. Nun haben sie sich jedoch entschlossen, es noch einmal zu versuchen und planen Auftritte auf dem ‘Classic West’ in LA und dem ‘Classic East’-Festival in New York dieses Jahr. Ein Insider verrät: “Die Eagles gehen wieder zusammen auf die Bühne.” Laut dem Bekannten der Rocker soll die Wiedervereinigung nichts mit finanziellen Problemen zu tun haben. In der britischen ‘Sun’ stand zu lesen: “Es ist keine einfache Entscheidung gewesen, aber ihre Gefühle haben sich geändert und sie wissen, dass es viele Fans gibt, die sie sehen wollen. Keiner von ihnen braucht Geld – sie wollen sichergehen, dass die Shows respektvoll sind und eine gebührende Hommage liefern.”



Noch scheint die Band allerdings noch nicht beschlossen zu haben, ob sie einen neuen Sänger anstelle von Glenn engagiert. Der Bekannte fügt hinzu: “Die Band kümmert sich immer noch darum, Glenn zu ersetzen und hat heimlich bereits mit einigen Performern gesprochen. Es steht allerdings auch zur Debatte, die Aufgabe aufzuteilen.” Nach dem Auftritt bei den Grammys im letzten Jahr hatte Bandmitglied Don Henley darüber gesprochen, wie schwer den Musikern der Auftritt gefallen sei: “Es war sehr schwer und sehr emotional. Wir hätten es fast nicht gemacht.”

