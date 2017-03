Paramore hat eine Reihe neuer Songs veröffentlicht.

Das Pop-Punk-Trio, das aus Sängerin Hayley Williams, Gitarrist Taylor York und Schlagzeuger Zac Farro besteht, hat zwölf neue Tracks auf der Webseite der Organisation ‘American Society of Composers, Authors and Publishers’ (‘ASCAP’) veröffentlicht. Ist dies ein Zeichen dafür, dass ihr lang erwartetes fünftes Studioalbum fertig ist?



Ein Fan-Account der Band stolperte Berichten zufolge am Dienstag (14. März) über die Songs und postete ein Beweisfoto der Songnamen auf Twitter. Williams und York scheinen die primären Songwriter zu sein. Dazu schrieb die Fanseite: “Paramore hat 12 neue Songs auf ‘ASCAP’ registriert. Checkt die anhängende Liste aus. #5more.”



Die letzte Platte der Band liegt schon einige Jahre zurück und wurde im Jahr 2013 veröffentlicht. Die Gruppe hatte einige Schwierigkeiten, ein neues Album zu schreiben, da der Bassist der Band Jeremy Davis 2015 das Handtuch warf.



In einem langen Instagram-Post hatte Williams kürzlich noch geschrieben, dass es keine einfache Aufgabe sei, ein Folgealbum heraus zu bringen: “Ungefähr vor einem Jahr haben wir angefangen, zu schreiben und Demosongs für unser fünftes Album aufzunehmen. Ein neues Album zu veröffentlichen wirkte nie wie eine einfache Aufgabe und das war es auch nicht. Das Problem ist, wenn du dich immer nur mit dir selbst vergleichst, guckst du immer noch in die falsche Richtung. Erst als ich darauf vertraut habe, dass ich mit der Vergangenheit abgeschlossen habe, konnte ich mich auf Neues konzentrieren.”



