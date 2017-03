Seit 20 Jahren mischen sie in der deutschen Musikwelt mit. Mit ihrem Album „Bonnie & Clyde“ feiern Fantasy gerade große Erfolge. Nun gibt es neue gute Nachrichten für alle Fans. Das Schlager-Duo Fantasy alias Freddy Malinowski und Martin Hein ist zum 5. Mal in Folge für den Echo nominiert worden. Vielleicht gehen die beiden ja 2017 endlich mal mit einer Trophäe beim Deutschlands wichtigstem Musikpreis nach Hause. Denn bisher gingen Fantasy immer leer aus. Eine Konkurrentin ist in diesem Fall nicht auf Echo-Jagd: Helene Fischer ist nach grandiosen Abräum-Jahren ausnahmsweise mal nicht nominiert.

Der ECHO wird am 6. April 2017 in Berlin verliehen. Alle Nominierungen gibt es hier zum Nachlesen.

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Zum Thema passendes Video