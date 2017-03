Hat Udo Lindenberg nun geklaut?

Udo Lindenbergs ‘Hinterm Horizont’ soll angeblich geklaut worden sein.

Der Sänger ist mit seinem Musical unglaublich erfolgreich, in Berlin und Hamburg sahen es bisher über zwei Millionen Menschen. Doch schon vor dem Beginn im Jahr 2011 überschattete eine Klage das Spektakel. Martin Verges, Bühnenautor, ist der Meinung, er hätte die Idee dazu gehabt.



So soll er dem Künstler 2005 das Konzept geschickt haben, dieser allerdings soll die Idee geklaut und mit Thomas Brussig gemeinsam entwickelt haben. Nun geht Verges bis vors Bundesverfassungsgericht. Laut ‘Bild’ erklärte Lindenberg: “Mein Musical ist kein Plagiat. Das haben alle drei Gerichte festgestellt und die Klage abgewiesen.” Verges scheiterte bisher tatsächlich in allen Instanzen. Lindenbergs Anwalt Dr. Torsten Siefert ergänzte: “Das Bundesverfassungsgericht prüft nicht erneut, ob ein Plagiat vorliegt, sondern nur ob die bisherigen Urteile verfassungswidrig sind. Hierfür gibt es keine Anhaltspunkte. Es ist daher zu erwarten, dass die Verfassungsbeschwerde abgelehnt wird.” Dann sieht ja alles rosig aus für die Rocklegende.

