THE KELLY FAMILY – Live-Comeback vor 35.000 Fans und Gold-Verleihung

Die Dortmunder Westfalenhalle wurde nach 1994 am vergangenen Wochenende erneut zur Kultstätte der treuen aber auch neu-gewonnen Fans der Kelly Family. Trotz des Regens am ersten Tag strömten sie zur Westfalenhalle und harrten aus, bis sich die Tore endlich öffneten. 1994 buchten die damaligen Straßenmusiker die Halle noch auf eigenes Risiko und gaben eines der emotionalsten und mitreißendsten Konzerte, die dort je stattfanden. Und zwar vor 17.000 Menschen. Ausverkauft! Ein Jahr später füllten sie dieselbe Halle sogar neun Mal.

Angelo, Jimmy, Joey, John, Kathy, und Patricia Kelly sowie „Special Guest“ und Gründungsmitglied Paul Kelly präsentierten ein Feuerwerk ihrer großen Hits, wie „I can´t stop the love“, den sie symbolisch wie schon vor 20 Jahren als Opener setzten, gefolgt von „Why Why Why“, „An Angel“, „Nanana“, „Fell in Love with an Alien“, „Who’ll come with me“ um nur ein Paar zu nennen und rundeten das Programm mit neuen Songs wie „We Got Love“, „Keep on singing“ oder auch „Brothers and Sisters“ ab. Von der ersten Minute an, stand das Publikum Kopf und die Halle füllte sich mit einer unbeschreiblichen Energie.

THE KELLY FAMILY in einem Statement:„Uns fehlen noch immer die Worte, so groß war das Erlebnis der letzten Tage in Dortmund für uns und sicher auch für unsere Fans. Wir fühlen uns gesegnet, Teil von so etwas Großem zu sein. Uns allen ist mit diesem Comeback klar geworden, dass die Kellys eine Institution geworden sind, die Generationen miteinander verbindet. Wir blickten in die Gesichter der jungen Leute, die damals dabei waren und nun Eltern geworden sind. Das war schon ein verrücktes Gefühl. Wir haben nicht erwartet, dass das Publikum so ausrastet. Es war wie früher. Uns haben diese Abende so glücklich gemacht und wir freuen uns auf alle weiteren Konzerte die vor uns liegen.“

Auch die Bühnenshow war nach Kelly-Manier eindrucksvoll konzipiert, ob mit überzeugender Lichtshow, Konfettiregen, spektakulärer Pyrotechnik oder auch Videoeinspielungen, die die Zeit von damals mit heute verschmelzen ließen – jedes Element unterstrich die Songs ohne davon abzulenken. Denn das was zählte war die Performance der Kellys auf der Bühne gemeinsam mit ihrem Publikum. Gemeinsam mit ihren Fans feierten THE KELLY FAMILY an allen drei Tagen eine riesige Party.

Im Verlauf der historischen Konzerte, die das Comeback der Kelly Family auf Europas Bühnen in diesem Jahr einläutete, bekam die Band jüngst für ihr gefeiertes Album „We Got Love“ den Gold-Award verliehen. Das erste Album der Kelly Family, seit knapp zwanzig Jahren, stieg auf Anhieb auf Platz 1 der Deutschen Albumcharts ein und erreichte nach kürzester Zeit Goldstatus.

Foto(s): © Universal Music

