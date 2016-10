Diese Pressekonferenz haben die Fans seit drei Jahren herbeigesehnt: Dave Gahan, Andy Fletcher und Martin Gore von Depeche Mode haben heute in Mailand ein neues Album und eine dazugehörige Tournee angekündigt.

Das Album wird demnach den Titel „Spirit“ tragen und im Frühjahr 2017 in die Läden kommen. Direkt im Anschluss gehen die Synth-Pop-Pioniere auf eine ausgedehnte „Global Spirit Tour“.

Allein in Europa werden sie 32 Städte in 21 Ländern bespielen. Natürlich stehen auch Dates in Deutschland auf dem Plan, unter anderem in Leipzig, Köln, München, Hannover, Frankfurt, Berlin und Gelsenkirchen. Die Bühnen-Show wird wie immer von Star-Fotograf Anton Corbijn designt.

Ein Teil der Einnahmen aus den Konzerten wird das Trio der Hilfsorganisation „Charity: Water“ spenden, wie sie weiter erklärten. Die Organisation setzt sich dafür ein, jedem Menschen auf der Welt den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen.

Depeche Mode deutsche „Globel Spirit Tour“-Daten:

27.05.2017 Leipzig Festwiese

05.06.2017 Köln RheinEnergieStadion

09.06.2017 München Olympiastadion

11.06.2017 Hannover HDI Arena

20.06.2017 Frankfurt Commerzbank-Arena

22.06.2017 Berlin Olympiastadion

04.07.2017 Gelsenkirchen Veltins Arena

Der Vorverkauf beginnt Ende der Woche.

Foto(s): © HauptBruch GbR