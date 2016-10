Derzeit arbeitet Helene Fischer mit Hochdruck an dem von den Fans sehnsüchtig erwarteten neuen Album. Im Frühjahr 2017 soll es dann soweit sein.

Natürlich wird Helene das Album auch live vorstellen. Wie sie jetzt erklärte, würden die Vorbereitungen für die Tournee bereits laufen. Und die Schlager-Queen verspricht ihren zahlreichen Anhängern ein ganz besonderes Spektakel.

So hat sie sich mit dem Team zusammengetan, die auch für die atemberaubenden Shows des berühmten Cirque Du Soleil verantwortlich sind. Die Show wird Maßstäbe setzen, versprechen die Macher.

Und noch etwas ist anders als man es bei Tourneen sonst gewohnt ist. Helene Fischer wird nicht jeden Tag an einem anderen Ort auftreten, sondern in den 13 Städten, in denen sie Station machen wird, fünf Tage am Stück gastieren. Somit spielt sie insgesamt 65 Konzerte während der Tournee.

Starten wird die Tour am 12. September 2017 in Hannover. Es folgen Gastspiele in Hamburg, Drotmund, Köln, Leipzig, Mannheim, Zürich, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Wien, Oberhausen und München. Der Online-Vorverkauf startet am 24. Oktober 2016, ab dem 27. Oktober 2016 können die Tickets dann auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden.

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Foto(s): © HauptBruch GbR