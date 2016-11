Am Freitag wurde für viele Fans der Kelly Family ein lang gehegter Wunsch war: Die singende Großfamilie kündigte für den 19. Mai 2017 ein Comeback-Konzert in der Dortmunder Westfalenhalle an.

Der Ansturm auf die Tickets war so riesig, dass die Halle innerhalb wenbiger Minuten ausverkauft war. Auf Grund der großen Nachfrage haben sich Kathy, Patricia, Joey, Jimmy, John, Angelo und Paul Kelly nun entschlossen, am 20. Und 21. Mai 2017 Zusatzkonzerte zu spielen.

Die Tickets für den 20. Mai 2017 sind allerdings ebenfalls schon wieder vergriffen. Man sollte sich alse beeilen, wenn man für den Termin am 21. Mai 2015 noch eine Karte abbekommen möchte. Der Vorverkauf für dieses Konzert startet am 7. November 2016 um 10:00 Uhr.

Foto(s): © HauptBruch GbR