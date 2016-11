Mehr als 45 Jahre rocken Aerosmith nun schon die Bühnen dieser Welt. Im nächsten Jahr sagen Steven Tyler, Joey Kramer, Tom Hamilton Brad Whitford und Joe Perry nun „Aero-Vederci“.

Wie die Band auf ihrer Web-Seite ankündigt, werden sie 2017 auf eine ausgedehnte Abschieds-Tour durch Europa gehen. Den Fans versprechen die Rocker dabei ein Spektakel sondergleichen:

„Aerosmith wir den Atlantik überqueren, mit einer der größten Rock-Shows, die die Welt je gesehen hat – das wird ohne Zweifel das ultimative Must-See-Event 2017“, heißt es in dem Statement.

Los gehen soll es am 17. Mai 2017 im israelischen Tel Aviv. In Deutschland machen Tyler und seine Mannen im Anschluss in München, Berlin und Köln Station. Der Kartenvorverkauf startet am 18. November 2016.

Aerosmith „Aero-Viderci“-Tour 2017:

26.05.2017 München

30.05.2017 Berlin

20.06.2017 Köln

Foto(s): © Sony Music