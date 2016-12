Guns N’ Roses-Frontmann Axl Rose und Gitarrist Slash haben bekanntlich vor geraumer Zeit ihr Kriegsbeil begraben und machen wieder gemeinsam Musik. Und das richtig erfolgreich.

So reißen sich die Fans förmlich um die Karten für die große „Not In This Lifetime“-Tour, mit der Guns N’ Roses derzeit durch die Welt ziehen. So verkauften die Rocker laut “Billboard”-Magazin allein am vergangenen Freitag, als die Tickets für die Europa-, UK- und Kanada-Konzerte in den Verkauf gingen, mehr als eine Million Eintrittskarten.

Insgesamt brachten Axl Rose und seine Mannen in diesem Jahr mehr als drei Millionen Ticktes an den Fan, und da sind die Dates für die USA noch nicht einmal mit eingerechnet.

Die „Not In This Lifetime“-Tour ist damit die erfolgreichste Rock-Tour des Jahres 2016.

