Am 9. Februar 2017 läuft der von den Fans langersehnte zweite Teil der „Shades of Grey“-Reihe „Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe“ in unseren Kinos an. Doch nicht nur der Film selbst hat einiges zu bieten, auch der Soundtrack ist äußerst bemerkenswert.

So haben sich unter anderem die Superstars Taylor Swift und Ex One Direction Star Zayn Malik erstmals überhaupt zu einem Duett zusammengetan. Der Song „I Don’t Wanna Live Forever“ wurde speziell von Taylor Swift, Jack Antonoff und Sam Dew für den Film geschrieben und kann seit heute als erste Single-Auskopplung erstanden werden.

Der komplette Soundtrack erscheint am 10. Februar, also einen Tag nach Kinostart.

