Nun steht also fest, wer sich „The Voice of Germany 2016“ nennen darf. Es ist Tay Schmedtmann aus dem Team Andreas Bourani.

Im Finale setzte sich der 20-Jährige aus Steinhagen gegen Robin Resch aus dem Team Samu Haber durch. Dabei brachte er das Kunststück fertig, als erster „The Voice of Germany“-Sieger mit einem deutschsprachigen Titel zu gewinnen.

Die Sieger-Single „Lauf Baby lauf“ traf offenbar den Geschmack der Massen, denn der Song stieg sofort auf Platz vier der iTunes-Charts ein und hat sich mittlerweile bis zur Spitzenposition hochgekämpft.

Ab dem 27. Dezember 2016 gehen Tay und seine Final-Kollegen Robin Resch, Marc Amacher und Boris Alexander Stein sowie die Wildcard-Gewinner Stas Schurins und Lucie Fischer auf große „Talents“-Deutschlandtour:

27.12.2016 Bielefeld, Stadthalle Bielefeld

28.12.2016 Bremen, Messehalle Bremen Halle 7

29.12.2016 Bochum, RuhrCongress Bochum

30.12.2016 Frankfurt, Jahrhunderthalle Frankfurt

02.01.2017 Freiburg, SICK-ARENA

03.01.2017 Ravensburg, Oberschwabenhalle Ravensburg

04.01.2017 Saarbrücken, Saarlandhalle Saarbrücken

05.01.2017 Ludwigsburg, MHPArena

06.01.2017 Trier, Arena Trier

07.01.2017 Karlsruhe, Schwarzwaldhalle

09.01.2017 Suhl, Congress Centrum Suhl

10.01.2017 Hof / Saale, Freiheitshalle Hof

11.01.2017 Wolfsburg, CongressPark Wolfsburg

12.01.2017 Kassel, Kongress Palais – Stadthalle

13.01.2017 Düren, Arena Kreis Düren

14.01.2017 Lingen (Ems), EmslandArena

16.01.2017 Hamburg, Mehr! Theater am Großmarkt

17.01.2017 Erfurt, Messehalle Erfurt

19.01.2017 Siegen, Siegerlandhalle

20.01.2017 Würzburg, S.Oliver Arena

21.01.2017 München, Kleine Olympiahalle

22.01.2017 München, Kleine Olympiahalle

Foto(s): © Universal Music