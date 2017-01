Acht Jahre ist es her, dass Céline Dion ihre Fans hierzulande das letzte Mal mit ihrer Anwesenheit beehrt hat. Nun hat die kanadische Sängerin für 2017 eine große Europa-Tournee angekündigt.

Diese wird sie durch 16 Städte in Dänemark, Schweden, Großbritannien, die Niederlande, Frankreich, die Schweiz und Deutschland führen.

Die deutschen Fans sollten sich besonders den 24. Juli 2017 im Kalender markieren, denn dann ist Céline Dion in der Berliner Mercedes-Benz-Arena zu Gast. Es wird der einzige Termin in Deutschland bleiben, die Tickets werden also entsprechend schnell vergriffen sein.

