Seit 25 Jahren gehören Jamiroquai mit ihrer Mischung aus Soul, Funk und Electronic zu den ganz großem im Musik-Zirkus. Am 31. März 2017 bringen Mastermind Jay Kay und seine Mannen ihr nunmehr achtes Studio-Album auf den Markt.

„Automaton“ wird das Werk heißen und stammt aus der Feder von Jay Kay und seinem Keyboarder Matt Johnson. Der Titelsong ist seit heute als Video-Clip verfügbar und zeigt recht deutlich, worauf sich die Fans freuen dürfen.

Über „AUTOMATON“ erzählt Jay Kay: „Die Inspiration ist der Anstieg von künstlicher Intelligenz in der Technologie in unserer heutigen Welt. Es geht darum, wie wir Menschen anfangen, die schöneren, einfacheren und eloquenteren Dinge in unserem Leben und in unserer Umwelt, ja sogar in unseren Beziehungen mit anderen Menschen, zu vergessen.“

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Foto(s): © Max Vadukul