Vanessa Mai kann nicht nur in Deutschland auf ihre Fans zählen, auch in Österreich fliegen der 24-Jährigen die Herzen zu.

Das zeigt sich aktuell auch an der Airplay-Chart-Platzierung ihrer neuen Single „Ohne dich“, mit der Mai aus dem Stand an die Spitze der umkämpften Hitliste gesprungen ist. Zudem durfte sich die Sängerin in diesem Jahr auch in Österreich bereits über eine Gold-Auszeichnung freuen.

Für Vanessa ist der Erfolg in der Alpen-Republik ein besonderer Grund zur Freude. „Da ich sehr, sehr oft nach Österreich zum Skifahren gehe, kann ich dann zu meiner Musik abends in der Hütte abtanzen“, erklärt sie lachend.

