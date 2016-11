Große Stars und Sternchen und vor allem bedeutende Gentlemen trafen sich bei der Verleihung der „GQ Männer des Jahres 2016“ in der Komischen Oper Berlin. Mit dabei: Chartstürmer Will.I.Am, Star-Kicker Jerome Boateng, Hollywood-Legende Bill Murray, Liv Tyler, Sophia Thomalla, Mirja du Mont, Wotan Wilke Möhring, Eva Padberg, Franziska Knuppe, Cathy Hummels, The BossHoss, Rapper Cro oder Model-Legende Naomi Campbell.

Nicht ganz Gentleman: Preisträger Cro kaute Kaugummi, kam im Schlabberlook.





Sophia Thomallas Outfit erinnerte an einen Badeanzug. Sie kam „unten ohne“ und erklärte, ihr persönlicher Mann des Jahres ist ihr Partner. Sophia: „Weil er der Mann an meiner Seite ist, macht ihn das so besonders.“ Ihren Ehemann meint sie aber augenscheinlich nicht. Sophia: „Mit der Ehe hat das ja gar nicht so viel zu tun. Wenn ich wüsste, was eine glückliche Ehe ausmacht würde ich ein Buch schreiben und das verkaufen für ganz viel Geld.“

Liv Tyler lüftete auf dem roten Teppich ihren Mantel, zeigte viel Bein und erklärte: „Das Wichtigste , was ein Mann haben muss, was ich am meisten sexy finde ist, wenn ein Mann aufmerksam ist. Wenn er einem in die Augen schaut. Jemand der wirklich zuhört.“

Die Moderatorin des Abends, Barbara Schöneberger, erklärte darüber, wie in ihren Augen ein Mann sein muss: „Was immer gut funktionieren würde, wäre eine Mischung aus klassischer musikalischer Vorbildung. Das finde ich schon mal wichtig. Und dann diese unglaubliche Muskulatur im Zusammenspiel mit Natur. Also Rausgehen, Bäume ausreißen.“

Am Ende des Abends beim Gruppenbild strahle Wotan Wilke Möhring an der Seite von Naomi Campbell und Liv Tyler neben Bill Murray.

