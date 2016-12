Trauer um George Michael! Im Alter von nur 53 Jahren ist der berühmte Sänger am frühen Nachmittag des ersten Weihnachtstages verstorben. Ausgerechnet George Michael, dessen Wham-Hit „Last Christmas“ seit 1986 Pop-Geschichte geschrieben hat und alljährlich weltweit in Radios, Kaufhäusern und Wohnzimmern erschallte.

Er sei „friedlich zu Hause eingeschlafen“, ein Fremdverschulden sei auszuschließen heißt es von offizieller Seite. Über die Todesursache gibt es hingegen kein Statement. In anderen Medien ist von Herzversagen die Rede.





George Michael, der am 25. Juni 1963 als Georgios Kyriacos Panayiotou das Licht der Welt erblickte, führte ein Leben auf der Überholspur. Anfang der 80er Jahre schaffte George den Aufstieg in den Pop-Himmel mit seinem „Wham!“-Partner Andrew Ridgeley. Nach der Trennung des Duos 1986 avancierte George Michael zu einem der erfolgreichsten Solo-Künstler weltweit. Für sein Album „Faith“ bekam er seinen ersten Grammy.

1998 wurde George Michael wegen sexuellen Aktivitäten auf einer öffentlichen Toilette in Los Angeles von der Polizei verhaftet. In den USA war dieses ungewollte Outing ein Skandal. Nun wussten auch die Amerikaner, dass der Sänger schwul ist. Für George Michael blieb der Vorfall nicht ohne juristische Konsequenzen. Er selbst stand danach offen zu seiner Homosexualität und revanchierte sich später in seinem Musikvideo von „Outsite“, in dem er selbst als Cop tanzte.

Neben allem musikalischen Schaffen machte George Michael in den letzten Jahren immer wieder mit Drogen, Alkohol und Entzug Schlagzeilen. Auch sah man den Sänger schon einmal bei seiner Tour im Jogginganzug am Flughafen. Einer der wichtigsten Menschen in seinem Leben war wohl sein langjähriger Freund Kenny Goss. Er begleitete George Michael nicht nur jahrelang durch dick und dünn. Nach der Trennung 2009 wurde erst zuletzt in den Medien berichtet, die beiden würden sich wieder näher stehen.

Mit über 100 Millionen verkauften Tonträgern gehört George Michael ganz klar zu den großen Ikonen der Musikgeschichte. Sein Tod kam für viele Fans weltweit sehr überraschend und auch viel zu früh.

