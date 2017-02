Diane Kruger tröstet sich anscheinend mit Norman Reedus.

Die Schauspielerin trennte sich im letzten Juli von ihrem Ex-Freund Joshua Jackson nach zehn Jahren Beziehung. Das neue Paar wurde laut ‘Page Six’ in der letzten Woche von Paparazzi-Fotografen dabei erwischt, wie es aus dem Porsche des Schauspielers stieg.



Die Konstellation überrascht nicht, die beiden kennen sich nämlich bereits ziemlich gut: Schon Ende 2015 tauchten Bilder von ihnen beim herumknutschen auf, da war Kruger noch mit Jackson liiert. Zu diesem Zeitpunkt arbeiteten sie gemeinsam an dem Film ‘Sky’. Laut Augenzeugen fielen die beiden damals gegen 1.30 Uhr in eine Bar im New Yorker East Village ein. Sie bestellte einen Wodka, wohingegen der ‘The Walking Dead’-Star einen Whiskey orderte. Kurz darauf heizte sich die Stimmung auf. "Sie lachten und hatten Spaß und sie stand von ihrem Stuhl auf, setzte sich auf seinen Schoß und wir dachten alle: ‘Was zur Hölle?!’, berichtete ein Beobachter gegenüber der ‘New York Daily News’ und fuhr fort: "Sie haben sich quasi verschlungen. Sie war dabei viel offensiver als er." Angeblich seien sie schon seit Jahren befreundet. Reedus war fünf Jahre lang mit dem Supermodel Helena Christensen liiert, mit der er einen gemeinsamen Sohn hat.

