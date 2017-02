Nicole Kidman klatscht wie ein Seehund

Nicole Kidmans Klatschen löst im Netz heftigen Wirbel aus.

Was war passiert? Während den Oscars wird das Publikum wie immer beim Klatschen gefilmt. Die Kamera schwenkt auf Kidman, die stehend applaudiert. Dabei scheint es, als würden sich nur ihre Handballen berühren. Ihre Finger sind nach außen weg gestreckt. Ein gefundenes Fressen für die Netz-Gemeinschaft, die sich über diesen Anblick lustig macht. Ein User schreibt: "Hat noch jemand Nicole Kidman klatschen gesehen? Sie klatscht wie ein Seehund. Großartig." Ein Anderer schreibt: "Warum klatscht Nicole Kidman so? Komisch. Klatsche wie ein normaler Mensch." Ein weiterer Fan kommentiert: "Nicole Kidman hat keine Ahnung, wie man klatscht."



Mit ihrem Ehemann Keith Urban scheint jedoch alles einwandfrei zu klappen. Die Ehe hält jetzt schon zehn Jahre lang. Das Paar konnte bei den Oscars die Finger nicht voneinander lassen. Dem ‘Daily Telegraph’ verriet Kidman bereits: "Wir haben beide schon viel durchgemacht und uns erst spät im Leben kennengelernt." Die Schönheit fügte hinzu, sie liebe ihren Mann vor allem für seine Ruhe und Stärke. Die Schauspielerin träumt außerdem noch immer von einem weiteren Baby, obwohl sie schon vier Kinder hat. "Ich habe immer noch die leiseste Hoffnung, dass dieses Jahr etwas mit mir passiert. Meine Großmutter brachte meine Mutter mit 49 zur Welt. Ich wäre mehr als glücklich und würde mich sehr darüber freuen", gestand sie dem ‘Event’-Magazin der australischen ‘Mail on Sunday’.



