Josh Hartnett wird zum zweiten Mal Vater.

Der 38-Jährige kam zur diesjährigen ‘Vanity Fair Oscar Party’ mit einer ganz besonderen Begleitung: Seine Freundin Tamsin Egerton überraschte nämlich mit einem auffälligen Babybauch. In einem hautengen schwarzen Kleid zeigte die schöne Blondine eindeutig, dass sie die Öffentlichkeit wissen lassen wollte, dass sie und ihr Schauspiel-Freund ein weiteres Mitglied in ihrer Familie willkommen heißen wollen. Auch wenn die frohe Nachricht für viele ein großes Spektakel war, ist es noch lange keine Überraschung gewesen. Das Paar ist nämlich bekannt dafür, dass es sein Privatleben gerne aus der Öffentlichkeit heraushält. Nachdem es vor fünf Jahren zusammen gekommen war, brachte es 2015 zum ersten Mal eine Tochter zur Welt.



In der Show ‘Live! With Kelly and Michael’ hatte der Schauspieler damals über seine Tochter gesagt: "Ich hüte sie wie meinen Augapfel. Sie ist in jeder Hinsicht perfekt." Ein Kind gebe "den Dingen einfach eine ganz andere Bedeutung. Dein Stolz schmilzt dahin, wenn du ein Kind hast. In gewisser Weise verlässt dein Herz seinen Körper und du gibst ihm die Erlaubnis, für eine Weile bei jemand anderem zu weilen." Und so fuhr er fort: "Es ist wirklich erschreckend, aber auch wunderschön. Ich liebe es mehr als alles andere und wünschte, ich hätte früher begonnen. Aber ich bin froh, dass sie es ist, die ich nun großziehe."

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Zum Thema passendes Video