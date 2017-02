James Corden möchte der Gastgeber der Oscars werden.

Nachdem der 38-Jährige bereits die Brits-Awards 2009, 2011 und 2012 sowie die Tony-Awards 2016 präsentiert hatte und in diesem Jahr auch bei den Grammys durch die Show führte, habe er sich, wie er jetzt verriet, ein neues Ziel gesetzt. Vor der ‘Vanity Fair Oscars Party’ sagte der ‘The Late Late Show’-Star am Sonntagabend (26. Februar) auf dem roten Teppich: "Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob mich je jemand fragen würde. Ich würde mich natürlich riesig freuen. Aber wer weiß, ob ich mich durchsetzen könnte."



Sollte James im nächsten Jahr die Show moderieren, deren Gastgeber vor wenigen Tagen sein Kollege Jimmy Kimmel war, wird es jedoch höchstwahrscheinlich die einzige sein, durch die er in dem Jahr führen wird. Denn angesprochen auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, die Tonys im Juni nach den Grammys zu moderieren, antwortete der Brite: "Ich weiß wirklich nicht, ob ich das dieses Jahr machen würde. Die Grammys und die Tonys im selben Jahr zu moderieren, wäre ein wenig gierig. Versteht mich nicht falsch – es wäre wirklich ein wahrgewordener Traum für mich. Ich würde nichts mehr genießen, als einmal die Tonys zu moderieren. Aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob das Publikum es gut heißen würde, wenn eine Person all diese Shows moderieren würde. Außerdem achte ich bewusst darauf, dass ich meine öffentliche Anwesenheit nicht überschreite."

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Zum Thema passendes Video