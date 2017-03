Katy Perry und Orlando Bloom haben sich getrennt.

Die 32-jährige Pop-Sängerin und der ‘Fluch der Karibik’-Star waren ein Jahr lang zusammen, nachdem sie sich bei den Golden Globes im letzten Jahr getroffen hatten. Nun geben die zwei jedoch bekannt, dass sie getrennte Wege gehen. In einem Statement, veröffentlicht von ‘Us Weekly’, sagte ein Sprecher: “Bevor Gerüchte und Falschmeldungen die Runde machen, geben wir bekannt, dass Orlando und Katy sich in gegenseitigem Respekt getrennt haben.” Die Gerüchteküche hatte zu brodeln begonnen, nachdem das Power-Couple am Sonntag nicht gemeinsam über den roten Teppich der Oscars lief. Bei der ‘Vanity Fair’-Afterparty wurden die beiden dann allerdings doch gemeinsam gesehen, was wohl bedeutet, dass sie trotz Trennung Freunde bleiben.



Erst vor einigen Wochen hatte die ‘Roar’-Interpretin eine riesige Geburtstagsparty zum 40. Jahrestag ihres Liebsten veranstaltet. Bekannte verrieten sogar, dass Katy ein ganzes Jahr voller Partys für Bloom geplant hatte – diese Feierlichkeiten werden nun wohl abgeblasen. Ein Insider verriet damals: “Katy möchte es das beste Jahr seines Lebens werden lassen und lässt sich von den Kosten nicht abschrecken. Sie möchte eine Kombination aus Urlaub und Löffellisten-Erfahrungen. Dazu gehört auch die Besichtigung der berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Welt.”



