Dev Patel ist frisch verliebt

Dev Patel schwebt auf Wolke sieben.

Der 26-Jährige hat anscheinend sein Liebesglück in seiner Co-Darstellerin Tilda Cobham Hervey gefunden. Die beiden standen gemeinsam für ‘Hotel Mumbai’ vor der Kamera und wie es aussieht, funkte es bei den Dreharbeiten. Der Oscar-Nominierte und die Australierin wurden bereits händchenhaltend in Los Angeles gesichtet. Außerdem soll die hübsche Brünette seit einigen Wochen gemeinsam mit Patel in seinem Haus in Hollywood wohnen.



Ein Insider plauderte aus: "Dev hat versucht, seine neue Freundin geheim zu halten, aber er wurde letzte Woche in einem sehr romantischen Moment mit ihr erwischt. Sie schläft bei ihm in seiner neuen Wohnung." Weiter offenbarte er dem ‘Daily Mirror': "Diese neue Romanze kam wie aus dem Nichts, aber Dev wirkt sehr glücklich."



Bei den Oscars am Sonntag (26. Februar) wollte der Star seine neue Liebe jedoch noch nicht zeigen. Stattdessen nahm er seine Mutter Anita mit zur Preisverleihung. Voller Dankbarkeit schwärmte er: "Sie hat mich dazu ermutigt, zu schauspielern. Sie hat mir immer gesagt, dass ich hart arbeiten soll und mein Bestes geben soll und ich habe ihre Anweisungen befolgt […] Ich bin so froh, dass meine Mutter meine Begleitung ist."



Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Zum Thema passendes Video