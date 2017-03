Liebt Sienna Miller ihren Ex-Verlobten noch?

Sienna Miller liebt ihren Ex-Verlobten Tom Sturridge noch immer.

Die 35-Jährige war vier Jahre mit dem ‘Song to Song’-Star zusammen. Das Paar trennte sich 2015. Jetzt hat sie zugegeben, dass er nach wie vor ihr “bester Freund auf der ganzen Welt” sei.



Die blonde Schönheit und der Schauspieler haben zusammen die vierjährige Tochter Marlowe. Über ihre Beziehung sagt sie: “Wir lieben uns immer noch. Ich denke, dass der eine Partner bei der Trennung ein bisschen grausamer sein muss, damit es traditionell bleibt. Aber das heißt nicht, dass einer der Schuldige ist oder dass man sich dafür entscheidet, diese Person nicht mehr zu sehen.”



Dass sich Sienna und Tom nach ihrer Trennung immer noch so nah sind, führten schon oft zu den Gerüchten, dass sie sich wieder annähern würden. Aber die Darstellerin dementiert diese Spekulationen und erklärt, sie würden nur so viel Zeit in dem Zuhause des jeweils anderen verbringen, um Stabilität in das Leben ihrer Tochter zu bringen.



Dem Magazin ‘Harper’s Bazaar’ erzählt sie: “Wir wohnen nicht zusammen, wie letztens berichtet wurde, aber wir teilen uns die Zeit. Ich bleibe auch mal über Nacht oder wir machen Urlaub zusammen, weil wir generell sehr gern Zeit miteinander verbringen.” Für ihre gemeinsame Tochter sei es toll, dass sich ihre Eltern so gut verstehen.





